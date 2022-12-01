В Ноябрьске уличные электрощиты украсили светодиодными колпаками

Фото: администрация Ноябрьска

Власти Ноябрьска с креативом подошли к оформлению уличных электрощитов - на них надели светодиодные колпаки. Об этом рассказал глава города Алексей Романов.

- Светодиодные колпаки, которые устанавливаем на электрощиты, решают несколько задач. Они обеспечат безопасность и добавят эстетики Ноябрьску, - отметил градначальник.

Пока их появится одиннадцать - в парке и на центральной аллее. Если такое решение придется ноябрянам по душе, то в дальнейшем их появится больше.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске появилась фотозона у знаменитого памятника комару. Это один из проектов инициативного бюджетирования.