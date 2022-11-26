Пик ввода жилья ожидается на Ямале в предстоящем году

Согласно прогнозам экспертов окружного департамента строительства, в следующие два года ожидается пик ввода жилья в ЯНАО. Так, за это время планируется ввести около 400 тыс. кв. метров, 300 тыс. из них – для расселения аварийного жилфонда.

Всего за три квартала этого года на Ямале стартовало строительство 65-ти новых многоквартирников, а общее количество строящихся объектов составляет 228 – это почти 700 тыс. кв. метров жилья.

Еще около 100 тыс. квадратов возводится в сфере частного жилищного строительства, причем акцент делается именно на расселение аварийных домов. Продолжается выполнение всех жилищных программ, благодаря которым также есть возможно переехать в новое жилье. Вместе с этим в регионе реализуются частные девелоперские проекты для самостоятельной покупки и обеспечения первичного рынка жилья.

– В 2023-2024 годах на Ямале прогнозируется пик ввода нового жилья. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, все жилищные программы продолжают реализацию. В первую очередь сдача новостроек обеспечивает задачу расселения аварийного жилья. Также будет обеспечена реализация других социальных программ, – рассказал первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Тимофей Савиных.

Федеральный план по вводу жилья также будет выполнен в этом году. Так, наибольшее число домов сейчас строится в Салехарде. Здесь в разной стадии готовности находятся 47 многоквартирников общей площадью более 190 тыс. кв. метров.

Продолжится сдача домов и в микрорайоне Солнечном поселка Тазовский. Его площадь составляет более 40 тыс. кв. метров, где поселятся 800 семей, переехавших из аварийного жилья. В этом же году завершится строительство домов в микрорайоне Славянский в Новом Уренгое, рассчитанном на 1 600 семей.

Отметим, что программа расселения из аварийного жилья выполняетрся опережающими темпами. По постановлению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в 2023 году, на год ранее, расселение аварийного жилфонда будет завершено.