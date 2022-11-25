Ямал стал одним из регионов-лидеров по охвату населения вакцинацией от гриппа

По уровню иммунизации ЯНАО показал отличный результат, благодаря чему попал в тройку лидеров среди регионов нашей страны, заняв третье место. Такими данными поделился Роспотребнадзор.

На сегодняшний день в округе вакцинацией охвачено 53% населения. По достижению коллективного иммунитета, который, напомним, составляет 60%, Ямал оказался на финишной прямой.

Лидирующие позиции с ЯНАО занимают ХМАО и Тюменская область, где показатели составляют 53,7% и 53,5% соответственно. В целом в России охват иммунизацией достиг 40,9%.

– В округе развернута масштабная прививочная кампания. Сотрудники медучреждений для проведения иммунизации выезжают в трудовые коллективы, а также в образовательные учреждения округа. На Ямале вакцинацией охвачены даже самые труднодоступные и отдаленные населенные пункты. Вместе с тем хочется отметить ответственное отношение ямальцев к вакцинации – мы видим, что люди соблюдают все меры профилактики инфекционных заболеваний, таким образом снижается не только заболеваемость, но и вырабатывается иммунитет, – подчеркнула Мария Захарова, первый заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО.

Прививочная кампания стартовала в ЯНАО 1 сентября. Всего округ получил 306 тыс. доз вакцины. Сейчас от гриппа вакцинировано около 300 тыс. ямальцев, 200 тыс. из которых – взрослые. Регион ожидает очередную поставку вакцины против гриппа в объеме 14,3 тыс. доз уже в ближайшее время. Получить ее можно в одном из 58 прививочных пунктов.

К слову, на Ямале так же активно идет вакцинация от коронавируса. Иммунизацию прошли 295 тыс. северян, из которых 285 тыс. человек завершили полный курс. Ревакцинировались 112,5 тыс. ямальцев.