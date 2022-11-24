Ямальцам расскажут о мерах поддержки участников СВО и их семей

Специалисты соцзащиты ЯНАО проконсультируют жителей округа по вопросам о мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей. Губернатор Дмитрий Артюхов поручил обеспечить адресный подход к северянам.

Получить консультацию можно в рабочее время – с понедельника по пятницу с 8:30 до 18:00 с перерывом с 12:30 до 14:00. Телефонные номера для связи размещены на сайте окружного ведомства.

– Ямальцы могут задать любой вопрос, обратиться с любой просьбой. Наши специалисты в муниципальных образованиях готовы разобраться в каждой ситуации индивидуально и оказать посильную поддержку. В частных случаях к решениям вопросов будут подключаться сотрудники окружного департамента, – отметила Оксана Медынская, директор департамента социальной защиты населения ЯНАО.

Напомним, что сегодня в округе есть 28 видов пособий и льгот для участников СВО и их семей: единовременная выплата в размере 300 рублей для мобилизованных, добровольцев и военнослужащих, освобождение от уплаты транспортного налога, бесплатные кружки и секции для детей, психологическая и юридическая помощь и др. Все они представлены в информационном киоске на сайте департамента социальной защиты населения ЯНАО.

Подтвердить право на поддержку по месту требования можно справкой о принадлежности к семье участника СВО. Она доступна в электронном виде в личном кабинете получателя соцвыплат. В разделе «Отчеты» документ формируется моментально.