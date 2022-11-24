На Ямале федеральная программа по расселению аварийного жилья завершится на год раньше

В ЯНАО расселение аварийного жилфонда завершится уже в следующем году. Постановление об этом подписал губернатор Дмитрий Артюхов. Предполагалось, что федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящий в нацпроект «Жилье и городская среда», будет полностью реализован в 2024 году.

С начала этого года на Ямале расселили 2 166 человек, а с 2019-го – 11 653 жильца домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

– Комплекс региональных мер расширяет возможности расселения аварийного жилья. Благодаря этому ямальцы могут не только получить денежную компенсацию или новое жилье в округе, но и переехать из аварийных домов в Тюменскую область или любой другой регион России, – отметил Тимофей Савиных, первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО.

Не впервые ЯНАО берет на себя обязательства по ликвидации аварийного жилья раньше срока. Реализация задачи губернатора Дмитрия Артюхова – расселить один миллион квадратных метров аварийного жилья до 2025 года – продолжается. Вместе с федеральной программой расселяются дома по окружной. В целом в рамках всех мер с января 2019 года по ноябрь 2022-го расселено 455,66 тыс. кв. метров непригодного жилья – это 10 495 семей или 29 129 ямальцев.

Что выполнить поставленную задачу, в ЯНАО развернуто беспрецедентное жилищное строительство. Активнее всего новые дома появляются там, где проблема аварийного жилья стоит особо остро. Так, самые большие объемы строительства зафиксированы в Салехарде, Губкинском и в Новом Уренгое. Всего на сегодняшний день в округе возводится около 700 тыс. кв. Метров жилья.

В рамках федерального законодательства основной формой возмещения для собственников является денежная компенсация. Проживающие по договору социального найма получают жилье равной площади или по норме предоставления на членов семьи. Региональные меры поддержки дополняют стандартный механизм расселения. Собственнику при определенных условиях могут предоставить 1-комнатную квартиру без доплаты разницы стоимости.

Есть меры поддержки и для тех, кто хочет переехать в другие регионы. В рамках программы «Сотрудничество» эта категория ямальцев имеет приоритетное право в очереди на выплату для приобретения жилья в Тюменской области.

С начала 2021 года действует мера, благодаря которой возможность переезда охватывает всю территорию страны, кроме Тюменской области. Все программы предусматривают сдачу имеющейся аварийной квартиры в муниципалитет по месту жительства.

В этом году появилась новая программа, позволяющая жителям аварийных домов самостоятельно инвестировать в строительство собственной квартиры. Сертификат с повышающим коэффициентом можно использовать на первичном рынке у частных застройщиков для покупки готовой квартиры или как аванс по договору долевого строительства.