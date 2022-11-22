На Ямале 200 многодетных семей воспользовались региональным сертификатом

Больше всего региональных сертификатов для многодетных семей было реализовано в Ноябрьске, Надымском и Ямальском районах. Всего за последние три года поддержка была оказана 1 177 семьям Ямала.

До этого получить сертификат могли только малоимущие, состоящие на очереди на получение земельного участка под ИЖС. С 2019 года губернатор Дмитрий Артюхов поручил выдавать денежную выплату всем многодетным семьям, стоящим в очереди на получение различных категорий земельных участков, кроме ведения огородничества.

Региональная выплата предоставляется семьям, отказавшимся от получения земельного участка. Полученные деньги можно потратить на приобретения жилья или оплату ипотеки. При этом жилье обязательно должно находиться в ЯНАО. Это может быть капитальный многоквартирный дом или индивидуальный дом без требования к его капитальности. Для граждан, проживающих в сельских населенных пунктах, допускается приобретение жилья в деревянном исполнении не старше восьми лет.

Использование меры вместе с материнским капиталом дает коэффициент, повышающий на 10% размер выплаты. Сумма компенсации различается в зависимости от доходов и жилищных условий. Семья, состоящая на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, получает максимальную выплату. В среднем по региону на семью из пяти человек это 2 млн 655 тыс. руб.

Семья, стоящая на очереди на получение участка под ИЖС и не состоящая на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, может получить соцвыплату – 464 500 руб. Вместо земельного участка для ведения ЛПХ и садоводства есть возможность получить выплату в размере 100 000 руб.

В программе могут принять участие многодетные семьи, постоянно проживающие в регионе не менее 5 лет. Занять место в очереди на получение субсидии 100 000 руб. для ведения ЛПХ и садоводства могу желающие многодетные семьи Ямала.