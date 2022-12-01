Фото: администрация Надымского района

Надымский приют для бездомных животных приглашает на день открытых дверей, который пройдет 3 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Посетителей ждут с 12:00 до 16:00. С собой можно принести корм, наполнители, старое постельное белье, одеяла и полотенца. Участники мероприятия узнают о том, как нужно обращаться с домашними животными и правилах поведения при встрече с бродячими собаками на улице.

Но самое главное - у жителей города появится шанс найти верного друга и забрать его домой.

Адрес приюта: проезд 13, панель С, строение 20.

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