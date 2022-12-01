Благодаря новой транспортной карте ноябряне будут меньше платить за проезд

Фото: администрация Ноябрьска

Оплатить проезд в общественном транспорте Ноябрьска теперь можно специальной картой. Об это сообщили в пресс-службе городской администрации.

Приобрести ее можно у кондукторов на любом маршруте. При покупке пассажиру нужно заплатить только 100 рублей, но эта сумма полностью зачисляется на счет. То есть карта фактически бесплатная.

При оплате проезда картой билет по городу будет стоить 28 рублей вместо 30 наличными, а в Вынгапуровский - 110 рублей вместо 117.

В первую очередь это хорошая новость для взрослых, так как с 1 сентября 2020 года школьники ездят бесплатно.

Кстати, с 1 ноября такая же возможность появилась у школьники и студентов Нового Уренгоя. Депутаты городской думы единогласно поддержали данную меру поддержки.