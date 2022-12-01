Фото: департамент по физической культуре и спорту ЯНАО

На Ямале готовятся открыть сразу четыре новых лыжных базы. Во всех зданиях имеются раздевалками, медицинский кабинет, душевые и санузлы, также помещения адаптированы для маломобильных граждан. Об этом рассказали в региональном департаменте по физической культуре и спорту.

Так, к Новому году одна база появится в поселении Халясавэй Пуровского района, две - в Горках и Овгорте Шурышкарского района и последняя - в микрорайоне Пурпе города Губкинский.

В процессе строительства находится еще пять объектов: в Губкинском, Пуровске и Харампуре Пуровского района, а также в Мужах и Шурышкарах Шурышкарского района.

- Лыжные гонки являются востребованным и массовым видом спорта на Ямале, поэтому мы уделяем большое внимание строительству лыжных баз, оснащаем их новым инвентарем. Создаем все условия, чтобы все желающие могли регулярно заниматься спортом на свежем воздухе, - рассказал директор департамента по физической культуре и спорту Андрей Масанов.

Отметим, что в округе лыжными гонками занимаются более 4 тысяч человек в 13 муниципалитетах.

За последние три года новые здания с современным инвентарем появились в Надыме, Салехарде, Ноябрьске, Пангодах, Харпе, Тольке, Уренгое, Мыс Каменном и Панаевске. В планах - еще десять новых объектов по округу, крупнейшие из них: биатлонный комплекс с лыжероллерной трассой в Лабытнанги, лыжные базы с лыжероллерной трассой в Муравленко и Новом Уренгое, центр зимних видов спорта в Надыме.