Число заболевших коронавирусом на Ямале на 1 декабря 2022 года увеличилось на 27 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 27 человек. С начала периода количество заболевших достигло 149 331.

При этом в больницы региона госпитализирован один человек, скончавшихся от болезни нет. Всего с начала пандемии умер 1 051 ямалец.

В России выявлено 6 785 человек с COVID-19, госпитализировано 1 311. Всего в стране зарегистрировано 21 597 613 случаев. Излечились от коронавируса 5 865 человек, скончались - 58.