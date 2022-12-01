Житель Иркутской области предстанет перед судом за попытку сбыть наркотики в Новом Уренгое

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В Новом Уренгое осудят жителя Иркутской области, приехавшего в газовую столицу для сбыта наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Мужчину задержали в октябре 2022 года. При личном досмотре у него обнаружили запрещенное вещество. Кроме того, в ходе осмотра места происшествия - участка местности, на котором он накануне сделал закладку, изъяты свертки с наркотиками, предназначенным для сбыта жителям города, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время следствием собрана достаточно доказательств вины мужчины. Его будут судить по ч.3 ст.30, п.г ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере).

Напоминаем, что несколько дней назад в городе задержали молодую пару, вновь приехавшую из Иркутской области для заработка на продаже наркотиков.

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