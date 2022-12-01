Ямальцы могут получить крутые подарки, рассказав истории о себе

Фото: пресс-служба губернатора

В честь рождения округа, который празднуется 10 декабря, ямальцы могут получить подарки, рассказав о себе.

- Совсем скоро Ямал будет отмечать свой 92-й день рождения. Наш округ - это люди. И у каждого из нас своя история, связанная с Ямалом. Давайте поделимся ими, - обратились к северянам местные власти.

Авторам десяти лучших историй достанутся классные наборы от регионального департамента агропромышленного конкурса и местного бренда «YAMAL». Для этого надо выполнить следующие условия:

- Рассказать, как вы приехали на Ямал, почему он стал вашим домом. А те, кто родился в округе - о том, что для вас здесь особенно ценно.

- Опубликовать пост у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» и поставить хештег #КрутоЯпопалНаЯмал. На всякий случай можно продублировать историю в комментарии к соответствующему посту.

- Проверить подписку на паблик региональных властей , yamalstore и департамента АПК ЯНАО, а лучше - отметить в своих постах.

В День округа, 10 декабря, будет объявлено голосование. Итоги подведут 12 декабря.