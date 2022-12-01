На ледовой переправе Салехард - Лабытнанги открыли движение по второй полосе и закрыли на третьей

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги открыли движение по второй полосе и закрыли третью на ремонт. Об этом рассказали в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«С 09:00 открывается вторая полоса на ледовой переправе Салехард-Лабытнанги. Движение будет осуществляется по первой и второй полосам, проезд разрешен для всех видов транспортных средств общей массой до 5 тонн. Третья полоса закрывается на ремонт», - написало ведомство на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Получить оперативную информацию о работе региональных автодорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация о работе региональных и муниципальных зимников размещается на интерактивной карте.

Напоминаем, что движение по ледовой переправе открылось 24 ноября, после чего перестали курсировать суда на воздушных подушках.