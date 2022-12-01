Со стихийной свалки в Приуральском районе вывезли почти 500 тонн мусор

Фото: Иван Сакал, соцсети

В Приуральском районе завершаются работы по ликвидации свалки, расположенной в поселке Белоярск у реки Щучье. Как сообщил глава муниципалитета Иван Сакал, уже вывезено почти 500 тонн мусора.

- Свалка стихийно образовалась несколько лет назад на месте снесенного дома. Благодаря инициативе нашего губернатора Дмитрия Артюхова и поддержке окружного правительства в этом году удалось произвести работы по масштабной очистке, - добавил управленец.

Кстати, 5 декабря в муниципалитете подведут итоги Года экологии и отметят самых активных земляков-добровольцев.

Напоминаем, что в Год экологии на Ямале убрали 90% всех выявленных несанкционированных свалок - 540, из которых 20 - на землях лесного фонда, вывезено порядка 100 тысяч кубометров отходов.

Большая работа проведена и по уборке береговой зоны. В рамках Всероссийской акции «Вода России» расчищены берега Оби, Пура, Пякупура, Таза и Надыма - всего охвачено 55 водных объектов.