Фото: Марина Трескова, соцсети

Лабытнангский отдел опеки и попечительства признан одним из лучших в стране по итогу всероссийского конкурса «На стороне ребенка». Об этом рассказала глава муниципалитета Марина Трескова.

- Наши специалисты победили в номинации «Открытость обществу». А начальник отдела опеки Андрей Кожинов стал лауреатом в номинации «Защита прав несовершеннолетних в суде», - рассказала градоначальница.

Фото: Марина Трескова, соцсети

Всего в конкуре принимали участие представители 68 субъектов России - 164 специалиста и 47 органов опеки.

Напоминаем, что отдел опеки и попечительства действует на базе управления образования уже более 10 лет. Благодаря неравнодушному отношению его сотрудников все дети, которые остались без попечения родителей в этом году, устроены в новые семьи.

Также работники отдела организовали школу приемных родителей, ее посещают порядка 40 человек.