Ямальцы, принявшие в свои семьи детей из других регионов, получат единовременную выплату

В скорм времени на Ямале начнет действовать новая мера поддержки, предназначенная для семей, решивших усыновить/удочерить детей из других регионов России, в том числе и с новых территорий. Как сообщили в пресс-службе губернатора, речь идет о единовременной выплате: 60 775 рублей на ребенка и 91 161 рубль на ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Сейчас аналогичной мерой поддержки пользуются семьи, принявшие на воспитание ямальских детей-сирот.

- Ямальцы, узнав о возможности забрать детей из детских домов Донбасса, охотно откликнулись. Мам и пап не испугали ни расстояния, ни большие вопросы по документам у некоторых ребят. При постоянном участии органов опеки и образования новых российских регионов и департамента образования Ямала за короткий период 21 ребенок оказался в любящих семьях Ямала. Все родители прошли специальную подготовку по воспитанию приемных детей из зоны военных действий, - рассказал глава региона Дмитрий Артюхов.

Большинство ребят - уже подростки, поэтому было принято решение об их проживании в крупных городах Ямала, где есть колледжи и техникумы, возможности для разностороннего досуга.

Все ребята по приезду устроены в детские сады, школы и колледжи.