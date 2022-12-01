На Ямале 1 декабря 2022 года будет переменная облачность

Погода на Ямале на 1 декабря Фото: Вера Зенина

В четверг, 1 декабря, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью -20…-25 градусов, при прояснении до -33, днем -19…-24 градуса, местами до -13.

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью -22 градуса, днем -20. Ветер 3-5 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: