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НовостиПроисшествия1 декабря 2022 1:45

На Ямале 1 декабря 2022 года будет переменная облачность

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 1 декабря 2022 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 1 декабря

Погода на Ямале на 1 декабря

Фото: Вера Зенина

В четверг, 1 декабря, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью -20…-25 градусов, при прояснении до -33, днем -19…-24 градуса, местами до -13.

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью -22 градуса, днем -20. Ветер 3-5 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО