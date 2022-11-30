Фото: Ямал Ири, соцсети

Ямал Ири отправился в большое путешествие по региону. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня я приехал в прекрасный поселок Горнокнязевск. Всех ребятишек поздравил с наступающим Новым годом! Ваши улыбки и смех зарядили меня на дальнейшее большое путешествие по Ямалу, за это вам огромное спасибо!» - написал волшебник.

А уже завтра, 1 декабря, он посетит сразу три населенных пункта, где вручит подарки победителям розыгрыша #ямалиридарит2022:

- Харп - 13:00, детская площадка в квартале «Северный»;

- Лабытнанги - 15:00, парк культуры и отдыха «Юбилейный»;

- Салехард - 19:00, ул. Ленина, городской сад.

Ознакомиться с графиком поездки Ямал Ири по другим населенным пункта можно ниже: