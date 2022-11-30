Жители региона впервые напишут Ямальский диктант

Фото: пресс-служба губернатора

В преддверии Дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа, который отмечается 2 декабря, местные жители смогут проверить свои знания о регионе, написав Ямальский диктант.

Северянам предложат ответить на 30 вопросов по трем разделам «География и природа Ямала», «История Ямала» и «Культура Ямала». Время прохождения - 30 минут.

Проверить свои знания о родном крае смогут школьники от 14 лет и старше, а также все желающие жители автономного округа.

Диктант можно написать как очно, так и дистанционно. Главной площадкой для написания станет музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского в Салехарде. Также на территории Ямала будут работать 80 площадок, расположенных на базе школ и колледжей.

Начало диктанта в очном формате назначено на 11:00, в дистанционном формате - с 08:00 до 14:30.

Все написавшие Ямальский диктант получат сертификаты участников. А тех, кто наберут от 28 до 30 баллов, отметят дипломами победителей.