Глава Салехарда показал эскизы ледового городка, который строят на главной городской площади

Скриншот из видео

Глава Салехарда Алексей Титовский разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видео с эскизами ледового городка, который уже начали строить на главной городской площади. Всего в ролике показаны восемь композиций изо льда, посвященных теме пиратов и морских приключений.

Напоминаем, что в этом году тематика городка - «Остров сокровищ». Для работы над ним понадобится 800 кубов льда.

Кроме того, в окружной столице установят пять елок: на улицах Маяковского, Чкалова и Деповская, а также на площадях у арт-резиденции «Полярис» и Центра «Геолог». Последняя, кстати, будет самой высокой - 21 метр, а украсят ее около ста игрушек.

По словам Алексея Титовского, в праздники каждый найдет развлечение по душе: ледяные горки и лазалки - для малышей, панно для фотографирования - для взрослых и настоящая резиденция Деда Мороза - для всех, кто верит в сказку.

Завершить все приготовления планируется к середине декабря. Открытие праздничных площадок традиционно пройдет весело, масштабно и ярко!