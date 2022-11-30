В Ноябрьске пенсионеры сшили мешочки с крупами для занятий с особенными детьми

Фото: департамент соцзащиты ЯНАО

В Ноябрьске подопечные центра соцобслуживания «Гармония» сшили кинезиологические мешочки, необходимые для занятий с особенными детьми. Об этом сообщили в региональном департаменте соцзащиты населения.

- У каждого мешочка свое наполнение: крупа, пуговицы или камешки. Теперь их используют психологи учреждения на занятиях с детьми с ОВЗ и инвалидностью, - прокомментировали в ведомстве.

В комплексе с другими упражнениями кинезиомешочки помогают ребенку развить моторику, снять мышечные зажимы и повысить работоспособность головного мозга.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в регионе усилят поддержку семей, воспитывающих детей с ОВЗ. Например, в Ноябрьске открылся центр патологии речи, а еще юные северяне могут выезжать на летний отдых в детские центры.