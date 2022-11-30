Фото: пресс-служба губернатора

В обновленной санаторно-лесной школе Салехарда завершилась первая профильная смена «Время Первых» для ребят из числа коренных народов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Двухнедельная программа включала два трека: «Экология: сити-фермер» и «Искусство: художественное творчество». Участвовали в ней 20 учеников 3-4 классов из школ Приуральского, Ямальского и Шурышкарского районов. В первую смену ученики занимались по общеобразовательной программе, а после обеда для школьников проводили занятия по профилю.

Юные и талантливые ребята побывали на занятиях в окружном Доме ремесел, Детской школе искусств имени Е. В. Образцовой, экологических практиках, экскурсиях по историческим и культурным местам Салехарда.

- Школа в обновленном формате приглашает ребят на профильные смены по разным направлениям. Мы предоставляем возможность детям коренных малочисленных народов Севера из семей кочевников и отдаленных районов Ямала получить не только качественное образование, но и раскрыть свой интеллектуальный и творческий потенциал, определиться с выбором дальнейшей профессии, - сказала директор окружной санаторно-лесной школы Лариса Филиппова.