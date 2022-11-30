В Салехарде каток на озере Лебяжье откроется 4 декабря

Фото: Алексей Титовский, соцсети

В Салехарде начали заливать каток на озере Лебяжье. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Алексей Титовский.

«Уважаемые салехардцы, от вас поступает много вопросов, когда мы начнем заливать каток на Лебяжьем. Уже приступили! Толщина льда позволяет начать массовые катания. Планируем, что площадка будет готова уже в это воскресенье», - написал градоначальник.

Как и в прошлом году, будет работать отапливаемый павильон, где можно переобуться.

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Кстати, в этом году в центре катка поставят большую пятиметровую елку. Ещё одно новшество - «звездное» небо над прогулочными тропами. Подрядчик уже приступил к монтажу иллюминации.

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