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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 6:19

В Надыме сотрудники городской администрации подделали справки о доходах

В дело вмешалась прокуратура
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Прокуратура Надымского района уличила работников управления по физической культуре и спорту местной администрации в предоставлении неверных сведений о доходах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

- Установлено, что ряд сотрудников, работающих в подведомственных управлению учреждениях, и заместители главы администрации муниципалитета не указали в документах за 2021 год сведения о банковских счетах и движимом имуществе. Это привело к расхождение размера задекларированного дохода с данными налоговой службы, - рассказали в надзорном органе.

В связи с этим городской прокурор внес главе администрации представление. По результатам его рассмотрения восемь виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

На данный момент нарушения устранены.