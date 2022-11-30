Детский сад в Приуральском районе охранял работник, не имеющий на это разрешения

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Прокуратура Приуральского района добилась того, чтобы детский сад «Солнышко», расположенный в Аксарке, охранял квалифицированный работник.

- Установлено, что между МДОУ «Солнышко» и ООО «Частная охранная организация» заключен муниципальный контракт на оказание охранных услуг. При этом охрана детского сада осуществлялась лицом, не имеющим удостоверения и личной карточки частного охранника, - прокомментировали в надзорном ведомстве.

В вязи с этим прокурор внес директору предприятия представление, а также возбудил административное дело по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением).

Суд назначил руководителю организации наказание в виде штрафа - 3 тысячи рублей.

В настоящее время охрану выполняет работник, прошедший соответствующее обучение и имеющий разрешительные документы.