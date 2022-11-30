В течение двух недель жительница Нового Уренгоя перевела мошенникам более 4 миллионов рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1973 года рождения, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, женщина поверила, что на ее имя неизвестные хотят взять кредит.

- Установлено, что женщине пришло смс, в котором говорилось, что от ее имени подана заявка на получение кредита и был указан контактный номер телефона. Связавшись со лжесотрудником банка, она узнала, будто бы неизвестные пытаются оформить на ее имя кредит. Далее, под предлогом отмены операции, злоумышленник убедил женщину уже самой оформить займы в нескольких баках, что она и сделала, - прокомментировали в ведомстве.

Не подозревая, что общается с мошенниками, северянка на протяжении двух недель оформляла кредиты и переводила деньги на виртуальные счета. В общей сложности она подарила аферистам 4 миллиона 647 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.