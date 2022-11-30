В Ноябрьске представители девяти муниципалитетов обсудили развитие общественного транспорта на Ямале

Фото: администрация Ноябрьска

Накануне в Ноябрьске прошел круглый, главной темой которого стало развитие общественного транспорта в регионе. На встречу приехали представители девяти муниципалитетов Ямала, сообщили в городской администрации.

Кстати, данное мероприятие прошло впервые. После поездки губернатора Дмитрия Артюхова по городам и поселкам было решено, что следует активнее делиться опытом и лучшими практиками, чтобы повысить качество транспортных услуг для населения.

Выбор города, в котором прошло мероприятие, был не случайным. Именно в Ноябрьске накоплен большой опыт и имеются серьезные наработки в данной сфере. Реформа пассажирского транспорта началась в 2018 году с внедрения автоматизированной системы оплаты проезда.

- Мы стремились создать такие условия, чтобы люди могли ездить на автобусах с комфортом. При поддержке губернатора были приобретены низкопольные автобусы, адаптивные для мам с колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья, экологичные - работающие на газомоторном топливе, утепленные, рассчитанные на наши северные условия, - рассказала заместитель главы администрации Ноябрьска Юлия Смирнова.

Проведенный ребрендинг позволил создать единый стиль в сфере пассажирских перевозок. А еще в городе установили 20 теплых остановочных павильонов.

Гости посетили «Пассажирские перевозки» и ознакомились с работой предприятия. Также им продемонстрировали автобусы, работающие на компримированном природном газе, показали новый бокс для хранения такого транспорта и сервисное оборудование для его обслуживания.