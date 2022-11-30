По поручению губернатора в Надыме начали строить ветеринарный пункт

По поручению губернатора Дмитрия Артюхова в Надыме начали строить ветеринарный пункт Фото: Вера Зенина

По поручению губернатора Дмитрия Артюхова в Надыме начали строить ветеринарный пункт. Напоминаем, что с просьбой об этом к главе региона обратились местные жители во время «Честного маршрута».

Рабочие уже подготовили свайное поле и вскоре приступят к сбору высокотехнологичных блоков-контейнеров.

- Строителям предстоит собрать блок-контейнеры, выполнить внутреннюю и наружную отделку, разводку всех инженерных коммуникаций, предусмотреть место для установки монтируемого оборудования. После стыковки рабочие утеплят здание трехслойными панелями, сделают кровлю, частично приступят к фасадным работам, а затем установят мебель, - рассказал начальник отдела строительного контроля и технического надзора по капитальному ремонту «Дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО» Николай Кустов.

Вход в центральную часть здания оборудуют пандусом. Стены и двери внутри клиники покроют грязеотталкивающим материалом, устойчивым к применению моющих, дезинфицирующих средств и ультрафиолетовому обеззараживанию. Внутри модульного пункта расположатся кабинеты для приема животных, диагностических исследований, операционная, служебные и складские помещения, санузлы для персонала и посетителей, а также ветаптека.

Кроме того, в помещении будут холодное и горячее водоснабжение, вентиляция, система кондиционирования, противопожарная система и видеонаблюдение.

Срок службы модуля составляет 20-25 лет.