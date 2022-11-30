Сразу 500 детей получат подарки в рамках акции «Елка Заботы-2022»

Фото: пресс-служба губернатора

На Ямале стартовала предновогодняя акция «Елка Заботы-2022», организованная местным отделением партии «Единой Россией». В течение трех лет благодаря проекту подарки к празднику получили 950 ребятам с особенностями здоровья. А в этом году внимание и сюрпризы также получат дети участников спецоперации. В общей сложности это 500 юных ямальцев.

Сбор заявок продлится до 12 декабря. На портале «Живем на Севере» будет представлен список из 36 возможных вариантов подарков. Среди них: коньки, квадрокоптер, снежный скутер, синтезатор, умные часы, наборы для рисования, велосипеды и самокаты, ударная установка, телескоп и многое другое.

С 13 по 20 декабря пройдет поиск дарителей и бронирование ими заявок, с 20 декабря - доставка подарков.

- Чтобы мечта ребенка сбылась, необходимо рассказать о ней. Для этого нужно зарегистрироваться на портале «Живем на Севере» и стать участником акции. Если ранее подарки приобретали только члены нашей партии, то после многочисленных вопросов в соцсетях от жителей округа - как тоже сделать доброе дело - мы такую возможность открыли для всех. До 20 декабря любой желающий может также зайти на сайт, забронировать желание ребенка, приобрести подарок и принести его на хранение в местное отделение партии. В доставке помогут наши волонтеры, - рассказала региональный руководитель волонтерского центра партии Анастасия Казанцева.