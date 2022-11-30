На Ямале 30 ноября 2022 года будет переменная облачность

Погода на Ямале на 30 ноября Фото: Вера Зенина

В среду, 30 ноября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков, изморозь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 4-9 м/с. Температура ночью -17…-22 градуса, при прояснении до -32. Днем -14…-19 градусов, местами до -26.

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью -24 градуса, днем -18. Ветер 4-5 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: