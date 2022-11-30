Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 ноября 2022 1:00

На Ямале 30 ноября 2022 года будет переменная облачность

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 30 ноября 2022 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 30 ноября

Погода на Ямале на 30 ноября

Фото: Вера Зенина

В среду, 30 ноября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков, изморозь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 4-9 м/с. Температура ночью -17…-22 градуса, при прояснении до -32. Днем -14…-19 градусов, местами до -26.

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью -24 градуса, днем -18. Ветер 4-5 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО