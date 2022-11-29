Жителей Ямальского района эвакуировали из-за падения фрагментов ракеты

Фото: департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО

Жителей Ямальского района предупредили о падении фрагментов ракеты «Союз», которую запустят с космодрома «Плесецк». Как сообщили в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности, старт назначен с 1 по 7 декабря.

Фрагменты упадут на значительном расстоянии от населенных пунктов. Тем не менее граждан, находящиеся в данной местности, проинформировали об этом. В итоге более ста тундровиков приняли решение самостоятельно эвакуироваться из временно опасного района, из Яр-Сале пожелали уехать четверо ямальцев.

Все остальные граждане проинструктированы под роспись, им выданы памятки о времени пуска ракеты и границах разлета отделяющихся частей.

- После запуска ракеты специалисты департамента и других ведомств вылетят в Ямальский район, чтобы оценить обстановку и зафиксировать место падения отделяющихся фрагментов ракеты,- сообщил заместитель начальника управления гражданской защиты Андрей Мальчевский.

Напоминаем, что ранее ракету «Союз-2» запускали в феврале и апреле 2022 года. Тогда отделяющиеся части также упали в Ямальском районе.