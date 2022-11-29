Ноябрянин установил на телефон приложение и лишился четверти миллиона Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратился местный житель, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина поверил, что доступ к его счетам получили посторонние люди.

- Установлено, что 23 ноября заявителя позвонили якобы сотрудники банка и правоохранительных органов, сообщившие о доступе мошенников к его счетам. Чтобы избежать кражи денег, ему предложили установить специальное приложение, с помощью которого можно будет вычислить злоумышленников. А чтобы развеять сомнения мужчины, звонившие использовали программу подмены номеров - ноябрянин сверил номера входящих звонков с номерами, опубликованными на сайте правоохранительной структуры, и они совпали, - прокомментировали в ведомстве.

После этого потерпевший выполнил все указания мошенников: прошел по ссылке, которую они скинули, тем самым предоставив им доступ к своим деньгам. В результате аферисты украли 225 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».