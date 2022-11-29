Ямальский «Союз десантников» привез батальону земляков четвероногого сослуживца

Фото: РО МОО "Союз Десантников" ЯНАО

Региональный «Союз десантников» привез гуманитарную помощь для батальона «Ямал», подразделении ЛНР и подразделений ВДВ ВС РФ, участвующих в спецоперации. Также вместе с ценным грузом к солдатам приехал четвероноги друг - овчарка. Об этом «Союз Десантников ЯНАО» сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Доставка груза заняла чуть более недели. Кстати, вместе с бензопилами, генераторами, продуктами питания и прочими вещами бойцам привезли автомобиль «Нива», принтер и стиральные машины.

Кроме того, в Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов города Луганска были доставлены медицинские кровати, инвалидные коляски, костыли и прочее.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что бойцы из ДНР поблагодарили ноябрян за гумпомощь и трогательные письма от детей. Поддержать военнослужащих может любой житель региона.