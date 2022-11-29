В Новом Уренгое на железнодорожном переезде столкнулись тепловоз и грузовик

Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Новом Уренгое произошло ЧП: на железнодорожном переезде столкнулись тепловоз и грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

- Установлено, что 29 ноября на железнодорожном переезде, расположенном по улице Северная, столкнулись тепловоз и грузовой автомобиль «Урал», в результате чего машина опрокинулась на бок. Локомотив следовал без состава, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: Уральская транспортная прокуратура

На место происшествия уже выехал Новоуренгойский транспортный прокурор. Он поможет правоохранительным органам установить причину случившегося и проконтролирует ход расследования.

Также прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что на трассе Губкинский - Пурпе два автомобиля столкнулись из-за выбежавших на дорогу уточек.