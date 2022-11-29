Число заболевших коронавирусом на Ямале на 29 ноября 2022 года увеличилось на 26 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 26 человек. С начала периода количество заболевших достигло 149 293.

При этом в больницы региона не госпитализировано ни одного человека, скончавшихся от болезни также нет. Всего с начала пандемии умер 1 051 ямалец.

В России выявлено 4 928 человек с COVID-19, госпитализировано 1 500. Всего в стране зарегистрировано 21 584 740 случаев. Излечились от коронавируса 5 863 человека, скончались - 53.