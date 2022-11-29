В Муравленко вахтовик отдал мошенникам больше 35 тысяч рублей, надеясь получить интим-услуги

В Муравленко вахтовик заплатил мошенникам больше 35 тысяч рублей, надеясь получить интим-услуги Фото: Татьяна Коркина

В Муравленко вахтовик стал очередной жертвой мошенников.

Мужчина рассказал полицейским, что он нашел объявление о предоставлении интимных услуг и решил воспользоваться подобным «сервисом». Он позвонил по указанному в объявлении номеру и после беседы перевел 5 тысяч рублей собеседнику. Но мошенник продолжил вводить вахтовика в заблуждение, используя различные предлоги для перевода денег. В итоге потерпевший перевел мошенникам больше 35 тысяч рублей, после чего мошенники перестали звонить и отвечать на звонки.

- Следственным отделением ОМВД России по г. Муравленко возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» - сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО.