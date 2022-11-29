На Ямале сотрудник Росгвардии покончил с собой: следователи проводят проверку

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На Ямале сотрудники следственного комитета организовали доследственную проверку по факту смерти сотрудника Росгвардии в Пангодах. Как сообщает «МК-Ямал», он покончил с собой.

- Тело мужчины обнаружили в квартире. Проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, - рассказали новостному изданию в ведомстве.

По предварительной информации, причиной трагедии стали личные обстоятельства.

Информацию о возрасте погибшего в следкоме разглашать не стали, сославшись на тайну следствия.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что житель Салехарда покончил с собой после попытки убить жену. Потерпевшей удалось выжить.