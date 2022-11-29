Энергетики обеспечили электроснабжение комплекса «Безопасный город» в ЯНАО

Фото: Мария Кузнецова, фото предоставлено пресс-службой АО "Россети Тюмень"

На Ямале «Россети Тюмень» обеспечили электроснабжение комплекса видеофиксации «Безопасный город». Внедрение подобных систем позволяет снижать аварийность и повышает безопасность участников дорожного движения.

Три новые камеры установлены на въезде в Вынгапуровский микрорайон города Ноябрьска. Для обеспечения надежной работы системы энергетики выдали потребителю 2 кВт мощности от подстанции 110/35/6 кВ «Янтарная».

Благодаря надежному электроснабжению камеры в автоматическом режиме будут отслеживать и передавать в дежурно-диспетчерскую службу информацию о происшествиях. Кроме того, функция распознавания государственных номеров автомобилей, которой оснащены часть камер, позволит фиксировать нарушения водителей.

Энергетики регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения и развитию Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.