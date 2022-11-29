На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги закрыли на ремонт вторую полосу

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Только дорожники открыли третью полосу для движения на переправе Салехард - Лабытнанги, как пришлось закрывать на ремонт вторую. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- Сегодня, 29 ноября, с 8:30 закрыта для движения вторая полоса на ледовой переправе Салехард-Лабытнанги. Специалисты готовятся приступить к работам, - прокомментировали в ведомстве.

На данный момент движение осуществляется по первой и третьей полосам.

Получить оперативную информацию о работе региональных автодорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация о работе региональных и муниципальных зимников размещается на интерактивной карте.

Напоминаем, что движение по первой и второй полосам ледовой переправы открылось 24 ноября, после чего перестали курсировать суда на воздушных подушках.