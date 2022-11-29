Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги открылось движение по третьей полосе. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- Повышается грузоподъемность до 5 тонн для колесных транспортных средств и до 10 тонн для гусеничного транспорта. Также продолжается намораживание льда, чтобы повысить тоннаж на переправе, - прокомментировали в ведомстве.

Напоминаем, что дата открытия каждой сезонной дороги напрямую зависит от погодных условий. Дорожники призывают жителей округа соблюдать безопасность и не выезжать на закрытые зимники.

Получить оперативную информацию о работе региональных автодорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация о работе региональных и муниципальных зимников размещается на интерактивной карте.

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