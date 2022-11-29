В Салехарде пройдут соревнования по пожарно-спасательному виду спорта среди школьников

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде впервые пройдут соревнования по пожарно-спасательному виду спорта среди школьников. Как сообщили в городской администрации, мероприятие состоится 22 декабря. Сразу пять команд из девять человек будут соревноваться в эстафете и подъеме по штурмовой лестнице.

Сейчас ребята активно готовятся к соревнованиям и регулярно занимаются у заслуженных тренеров, которые входят в состав сборной округа по данному виду спорта.

Фото: администрация Салехарда

- По поручению начальника главного управления МЧС России по ЯНАО мы вновь воссоздаем этот вид спорта в Салехарде. Наша цель - сформировать команду и выйти на окружной и всероссийский уровни. Вырастить поколение для покорения мировых рекордов! - прокомментировала тренер Анастасия Никулина.

Отметим, что с октября на базе пожарной части заработала секция по пожарно-спасательному спорту для детей от 12 до 17 лет.