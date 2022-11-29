Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое началась установка новогодних елок. Об этом сообщили в городской администрации.

- Зеленые красавицы уже радуют ребят в Коротчаево и Лимбяяхе, на площади у Полярной Совы и в мкр. Оптимистов, - прокомментировали в мэрии

А вот на городской площади мкр. Южный главная героиня Нового года еще в процессе сборки. Кстати, по многочисленным просьбам жителей в этом году елку также установят и в мкр. Строителей.

Напоминаем, что на прошлой неделе в Новом Уренгое стартовал фестиваль ледовых скульптур «Ямал необъятный». Для участия в нем съехались мастера из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Кургана и Ижевска. Они создадут на площади у городской администрации семь уникальных композиций.

Кроме того, в городе появится ледяная копия строящегося терминала аэропорта. Это одна из композиций ледового городка.