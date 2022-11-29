Лучший тренер Ямала живет в Лабытнанги

Фото: администрация Лабытнанги

Житель Лабтнанги Виталий Крикунов стал лучшим тренером Ямала. Как сообщили в городской администрации, он завоевал этот титул в IV окружной конкурс профессионального мастерства среди специалистов в области физической культуры и спорта «Спортивный Олимп - 2022», став лучшим в соответствующей номинации.

- Мастер спорта России по гиревому спорту, многократный чемпион округа и прочее - личных достижений у Виталия много, - прокомментировали в мэрии.

Работает северянин в спортивной школе «Юность». Особая гордость тренера - победы воспитанников, которые завоевывались в самых разных соревнованиях.

Отметим, что соревнования прошли в Ноябрьске. На мероприятие съехались 48 атлетов со всего Ямала.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что лучший шеф-повар Ямала живет в Салехарде. Максим Цыганов стал победителем конкурса «Славим человека труда!».