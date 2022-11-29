На Ямале 29 ноября 2022 года вновь будет снежно

Погода на Ямале на 29 ноября Фото: Вера Зенина

Во вторник, 29 ноября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью -15…-20 градусов, при прояснении до -30. Днем -11…-16 градусов, местами -20…-25.

В Салехарде: пасмурно и небольшой снег. Температура ночью -17 градусов, днем -11. Ветер 5-6 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: