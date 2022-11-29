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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 1:00

На Ямале 29 ноября 2022 года вновь будет снежно

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 29 ноября 2022 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 29 ноября

Погода на Ямале на 29 ноября

Фото: Вера Зенина

Во вторник, 29 ноября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью -15…-20 градусов, при прояснении до -30. Днем -11…-16 градусов, местами -20…-25.

В Салехарде: пасмурно и небольшой снег. Температура ночью -17 градусов, днем -11. Ветер 5-6 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО