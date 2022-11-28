«Весело, масштабно и ярко»: глава Салехарда рассказал, когда откроются праздничные площадки

Фото: Алексей Титовский, соцсети

Салехард постепенно преображается к Новому году. По словам главы города Алексея Титовского, в праздники каждый найдет развлечение по душе: ледяные горки и лазалки - для малышей, панно для фотографирования - для взрослых и настоящая резиденция Деда Мороза - для всех, кто верит в сказку.

Фото: Алексей Титовский, соцсети

На главной городской площади уже начали возводить ледовый городок в стиле «Острова сокровищ». В скором времени там появятся ледяные корабли, русалки, пираты, сундуки с сокровищами и многое другое. Также рабочие собираю конструкцию, которая вскоре превратится в большую 21-метровую елку.

Кстати, в темное время все элементы будут декоративно подсвечены.

Завершить все приготовления планируется к середине декабря. Открытие праздничных площадок традиционно пройдет весело, масштабно и ярко!