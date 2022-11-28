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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 9:29

В Новом Уренгое задержали молодую пару, приехавшую из Иркутской области для сбыта наркотиков

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
Фото: УМВД России по ЯНАО

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Новом Уренгое задержали молодую пару, занимавшуюся сбытом наркотиков. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, их арестовали на улице, а затем повезли в съемную квартиру, где они проживали, что провести обыск.

- В ходе осмотра квартиры, где проживали злоумышленники, изъят один сверток с порошкообразным веществом. При осмотре мобильных телефонов злоумышленников полицейские обнаружили их переписку с куратором, - прокомментировали в ведомстве.

Согласно заключению эксперта, внутри был наркотик синтетического происхождения массой 24,85 грамма.

Кстати, злоумышленниками оказались жители Иркутской области - мужчина 1996 года рождения и женщина 2003 года рождения.

Сейчас пара находится под стражей и обвиняется по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Им грозит до 20 лет лишения свободы.