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НовостиЗдоровье28 ноября 2022 8:57

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 28 ноября 2022 года увеличилось на 30 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале 28 ноября 2022 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 30 человек. С начала периода количество заболевших достигло 149 267.

При этом в больницы региона не госпитализировано ни одного человека, скончавшихся от болезни также нет. Всего с начала пандемии умер 1 051 ямалец.

В России выявлено 5 048 человек с COVID-19, госпитализировано 478. Всего в стране зарегистрировано 21 579 812 случаев. Излечились от коронавируса 4 262 человека, скончались - 50.