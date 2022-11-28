В Муравленко с 93-летием поздравили ветерана Великой Отечественной войны Виктора Городничева

Фото: администрация Муравленко

В Муравленко поздравляют ветерана Великой Отечественной войны Виктора Городничева. Сегодня, 28 ноября, ему исполнилось 93 года. Об этом рассказали в городской администрации.

Первопроходец северных широт, неутомимый труженик и гостеприимный хозяин радушно встретил гостей. Виктор Александрович сохраняет бодрый дух и с оптимизмом смотрит в будущее.

Фото: администрация Муравленко

Когда началась война, Александр Викторович был еще подростком. Он без устали копал окопы и работал в госпитале - на фронт не отправили из-за возраста. А его дом в деревне Будоговищи сожгли немцы.

- Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни! Пусть каждый день дарит вам домашний уют, радость сердца, уважение и заботу родных и близких! - поздравили Виктора Александровича в мэрии.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в день окончания Второй мировой войны в Муравленко открыли обновленный сквер Победы. Его территорию выложили гранитным камнем, а по периметру установили демилитаризованную технику военных лет: систему залпового огня «Катюша», легендарную полуторку, дивизионную пушку ЗИС-3 и танк Т-34.