В Салехарде стартовал прием заявок на Елку главы Фото: Вера Зенина

В Салехарде пройдет Елка главы, на которую съедутся дети и подростки от 8 до 17 лет. Об этом сообщили в городской администрации.

Посетят мероприятие ребята, показавшие выдающиеся результаты в учебе, спорте, искусстве, общественной деятельности и других сферах. Также посетят Губернаторскую елку юные северяне с ограничениями по здоровью, из многодетных семей, дети-сироты и активисты Российского движения школьников или Юнармии.

Прием заявок уже начался и продлится до 9 декабря. Затем, с 10 по 13 декабря, пройдет рассмотрение заявок и отбор кандидатов. А с 14 по 16 декабря состоится заседание комиссии, на которой назовут имена счастливчиков.

Заявки от ребят, прошедших на Губернаторскую елку, не рассматриваются.