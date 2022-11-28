Житель Губкинского получил штраф в 100 тысяч рублей за кражу трех ножей Фото: Вера Зенина

В Губкинском осудили 33-летнего мужчину, обокравшего чужую квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 12 февраля 2022 года обвиняемый, находясь в алкогольном опьянении, проник в чужую квартиру, предварительно повредив замок. Видя, что внутри никого нет, он забрал со стола три кухонных ножа и удалился, - прокомментировали в ведомстве.

В ту же ночь мужчину задержали сотрудники полиции и доставили в отделение.

В итоге суд признал его виновным по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) и приговорил к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что житель Пурпе дважды за ночь избил и обокрал собутыльника. Молодой человек нигде не работал и уже был судим.